İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında?
İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında? İlmi konularda yaptığı açıklamalar ile tanınan İhsan Şenocak'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanların yaşamının nasıl olması üzerine yaptığı yorum ve açıklamalar ile tanınan ilahiyatçı ve araştırmacı İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İşte İhsan Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...
2021-08-13 11:58:12
İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında? İlmi konularda yaptığı açıklamalar ile tanınan İhsan Şenocak'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanların yaşamının nasıl olması üzerine yaptığı yorum ve açıklamalar ile tanınan ilahiyatçı ve araştırmacı İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İşte İhsan Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...
İhsan Şenocak kimdir?
İhsan Şenocak ilahiyatçıdır. İhsan Şenocak aynı zamanda eğitimci, araştırmacı ve yazardır.
İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi.
İlkokuldan sonra hafızlık yapan İhsan Şenocak 1994'te Samsun İmam Hatip Lisesi'nden 1999'da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu.
2002'de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku'nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.
İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürü iken 28 Ekim 2017 günü açığa alındı.
İhsan Şenocak Müslüman kadınların pantolon giymeleri ile ilgili konuşmasından dolayı geörvden alındığı iddia edildi.
Yapılan soruşturmalardan sonra görevine iade edilen İhsan Şenocak Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirildi.
İhsan Şenocak 12.02.2018'de memuriyetten istifa etti.
Dr. İhsan Şenocak, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Doktora Tezi: İslâm Hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi
Yükses Lisans Tezi: İslâm Hukuku'nda Taklit
İhsan Şenocak'ın kitapları
Kudemâ Meclisi
İslâm'ın Kızına
Kur'an Müdafaası
Büyük Doğu Çağına Doğru
İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi
Sünneti Reddeden Kur'an Müslümanlığı
Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar
Bir Akide Kırılması Nüzûl-i İsa
Bir İnkılaptır Namaz
Bir Mekteptir Oruç
İftiraların Odağındaki Sahâbî: Ebû Hûreyre
Üstad'ın Gençliğe Hitabesi'ne Dâir
İnsanlığın Umut Kıtası Alem-i İslam
Bin Yıldır Düşmeyen Cephemiz Doğu Türkistan
Müslüman Gence
İmam-ı Azam'ın İzinde
Neden Kur'ân-ı Kerim Hedef?
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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