İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında?

İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında? İlmi konularda yaptığı açıklamalar ile tanınan İhsan Şenocak'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanların yaşamının nasıl olması üzerine yaptığı yorum ve açıklamalar ile tanınan ilahiyatçı ve araştırmacı İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İşte İhsan Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...