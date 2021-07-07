İhlalli geçiş bildirim formu nedir? İhlalli geçiş bildirim formu nasıl doldurulur?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişe sahalarında oluşan trafiğin önüne geçilmesi için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Vatandaşlar yeni uygulama ile HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak 'ihlalli geçiş bildirim formu' alacak ve bekleme yapmadan yoluna devam edecek. İhlalli geçiş bildirim formunda yazan yönlendirmeler ile vatandaşlar geçiş ücretlerini 15 gün içinde ödeyebilecek. Vatandaşlar İhlalli geçiş bildirim formunun ne olduğunu ve nasıl ödeme yapılacağını araştırıyor. İşte İhlalli geçiş bildirim formu ile geçiş yapmanın detayları...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişe sahalarında oluşan trafiğin önüne geçilmesi için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Vatandaşlar yeni uygulama ile HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş bildirim formu" alacak ve bekleme yapmadan yoluna devam edecek. İhlalli geçiş bildirim formunda yazan yönlendirmeler ile vatandaşlar geçiş ücretlerini 15 gün içinde ödeyebilecek. Vatandaşlar İhlalli geçiş bildirim formunun ne olduğunu ve nasıl ödeme yapılacağını araştırıyor. İşte İhlalli geçiş bildirim formu ile geçiş yapmanın detayları...

İhlalli geçiş bildirim formu nedir?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda HGS ve OGS gişelerinde nakitle ve kredi kartı ile ödeme yapacakların beklemesinin önüne geçmek için yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş bildirim formu" alıyor. Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler, bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebiliyor. Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebiliyor. Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış gişelerinde uygulanacak.

Zaman tasarrufu sağlayacak

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak HGS-OGS etiketine sahip sürücülerin mağduriyetini gidermek adına çözüm odaklı bir proje tasarladıklarını dile getirdi.

İşletme başlangıcından bu yana incelenen araç geçişlerinde ödeme tercihlerinin büyük oranda değiştiğini vurgulayan Omurtak, "İlk yıllarda nakit veya kredi kartıyla ücretini ödemek isteyen müşterilerimizin oranı yüzde 65 civarındaydı. Bu durum nakit gişeler dışında HGS ve OGS çıkış gişelerinde de nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin varlığına yol açmıştı. Nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin HGS ve OGS ödeme seçeneğine göre ciddi bir işlem süresi var. HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz gişelerden 3 saniye içinde çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı müşterilerimizin çıkışı ortalama 45 saniye sürmekte" dedi.

Uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'inin gişe sahalarında beklemeden geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacağını belirten Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, "Gişelerde bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacak" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.