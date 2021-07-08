İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan çağrı: Bu kapıyı kapatmayın

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib'de yaşayan milyonlarca sivil için 'hayat damarı' olarak nitelendirdiği Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına açık tutulması çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib'de yaşayan milyonlarca sivil için "hayat damarı" olarak nitelendirdiği Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına açık tutulması çağrısında bulundu.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesine sivil toplum kuruluşları karşı çıkıyor.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın İdlib'de yaşayanlar için hayat damarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "(Babülhava Sınır Kapısı) Suriye halkı için çok önemli. Bu kapının açık kalması lazım. Savaş başladığı günden itibaren buralardan yardım gidiyor." dedi.

Sınır kapısından Suriyeli çocuklara yardım gittiğini belirten Yıldırım, "İnsanlara yardım gidiyor. Yaşlılar, hastalar bu gelen yardımlardan faydalanıyor. Şimdi ise bu kapıyı da kapatmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının da Suriye'ye yardım götürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fakat Suriye'ye yardımı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yeterli sayıda ulaştırması mümkün değil. Bunun için Birleşmiş Milletler şemsiyesine ihtiyaç var. Bu kadar ülkenin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu Birleşmiş Milletler, çok önemli bir çalışma yapıyor. Geçen yıl 10 bin 500 tır yardım buradan geçti."

Yıldırım, daha önce Rusya'nın girişimleriyle kapanan diğer yardım kapılarının da açılması gerektiğini belirterek, "Biz hatta bu kapının tekleşmesini değil, diğer kapılarında açılmasını istiyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler bütün insanlığın yardımını, yardım ihtiyacı duyan herkese ulaştırmakla sorumlu." şeklinde konuştu.

"Bu çocukları, umutsuz bırakmayın"

Birleşmiş Milletler'e seslenen Yıldırım, şunları söyledi:

"Buradan bütün insanlığa çağrıda bulunuyorum. Bu kapıyı kapatmayın. Bu çocukları, bu insanları umutsuz bırakmayın. Ekmeksiz bırakmayın. Burada yaşanılan her olumsuzluk, dünyanın üzerinde bir kara leke olarak kalacaktır. Umarım dünya aklı selim olarak davranır. Ve oylamadan bu kapının açık kalması ve diğer kapıların açılması için karar çıkar."

BM'nin Suriye'ye yardımları

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz'da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın 10 Temmuz'da süresi doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken; Rusya ve Suriye rejimiyle ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.