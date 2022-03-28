İğneada nerede? İğne Ada'da mayın mı var? İğneada'da mayın mı bulundu? İğneada hangi ilimize bağlı?

İğne Ada'da mayın mı var? İğneada'da mayın mı bulundu? Kadaradeniz'in Ukrayna kıyılarından sürüklenerek Türkiye kıyılarına kadar gelen deniz mayınları endişeye neden oluyor. Daha önce İstanbul Boğazı açıklarında mayın tespit edilmiş, ekiplerin dikkatli çalışması ile imha edilmişti. Bu kez İğneada açıklarında mayın bulundu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

İğne Ada'da mayın mı var? İğneada'da mayın mı bulundu? Kadaradeniz'in Ukrayna kıyılarından sürüklenerek Türkiye kıyılarına kadar gelen deniz mayınları endişeye neden oluyor. Daha önce İstanbul Boğazı açıklarında mayın tespit edilmiş, ekiplerin dikkatli çalışması ile imha edilmişti. Bu kez İğneada açıklarında mayın bulundu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir mayın açıklaması daha geldi. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna kıyılarına döşenen mayınların fırtına ile kancalarından çıkarak Karandeniz'de sürüklendiği iddiaları günler öncesinden dile getirilmişti. İlk olarak İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen deniz mayınuı imha edilmişti.

İğne Ada'da mayın mı var?

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine SAS timlerince müdahaleye başlandığını duyurdu.

İğneada nerede?

İğneada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın Karadeniz sahilinde bir beldedir. 22 kilometrelik bir sahile sahiptir. Bağlı olduğu ilçeye 26, Kırklareli il merkezine 100 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu, TÜİK 2013 sayımına göre 2082 kişidir. Beldede Karadeniz'in en batısında yer alan Limanköy Feneri bulunmaktadır.

İğneada hangi ilimize bağlı?

İğneada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlıdır.

Yerleşimin adı, burayı Osmanlı topraklarına katan İne Bey'den gelmektedir. Daha sonra "İneada" adıyla bilinen yerleşimin ismi zamanla İğneada olmuştur.

29 Şubat 1972'de belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

Istranca dağlarının Karadeniz kıyısına bakan bu ormanlar "Longoz" adıyla anılır. Kayın, meşe, dişbudak ve kızılağaç bu ormanların başlıca türleriidir. ormanlar yağışlı mevsimlerde tam olarak su altında bulunurken yaz mevsiminde yer yer göllerle kaplıdır. Bu alanda 500 civarında bitki ve hayvan türü dikkat çeker. Özellikle yaban kedisi, su samuru ve kuğunun yaşam alanıdır. .