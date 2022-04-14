İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

İbadetle geçirilen Ramazan ayının huzuru gönlümüzde yaşarken oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar vakti kaçta merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?