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İSTANBUL

19:49:00

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BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

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19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / GENEL / İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

İbadetle geçirilen Ramazan ayının huzuru gönlümüzde yaşarken oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar vakti kaçta merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?

36 Dakika Önce
2022-04-14 21:56:53
İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

Vatandaşlar yokun hissini tattığı Ramazan ayında oruçları için iftara kaç saat kaldı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?

İSTANBUL için sahur saati:

04:47
Sahura kalan süre
6 saat
42 dakika

İSTANBUL İFTAR SAATİ

15.04.2022 Cuma 19:50

ANKARA için sahur saati:

04:35
Sahura kalan süre
6 saat
29 dakika
ANKARA için iftar saati:
15.04.2022 cuma 19:33

İZMİR için sahur saati:

05:02
Sahura kalan süre
6 saat
54 dakika
İZMİR İFTAR VAKTİ
15.04.2022 Cuma 19:54
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