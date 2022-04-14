İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?
İbadetle geçirilen Ramazan ayının huzuru gönlümüzde yaşarken oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar vakti kaçta merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?
2022-04-14 21:56:53
Vatandaşlar yokun hissini tattığı Ramazan ayında oruçları için iftara kaç saat kaldı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?
İSTANBUL için sahur saati:
42 dakika
İSTANBUL İFTAR SAATİ
15.04.2022 Cuma 19:50
ANKARA için sahur saati:
29 dakika
İZMİR için sahur saati:
54 dakika
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