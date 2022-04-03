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TIMETURK / GENEL / İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük'ten ilk açıklama!

İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük'ten ilk açıklama!

Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförü ile trafikte yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-03 16:11:50
İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük'ten ilk açıklama!

Oyuncu Burak Yörük Kavacık'ta İETT otobüsü şoförü ile tartışma yaşadı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olay sonrası Yörük, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Burak Yörük'ün açıklamasında, şunları ifade etti:

"Herkese merhaba. Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim. Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma, beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi. Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."

Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!
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