İETT otobüs saatleri değişti mi? İETT otobüs sefer saatleri neden değişti? İETT kış saatine mi geçti? İstanbul'da vatandaşların toplu taşımada kullandığı İETT seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 10 Eylül Cumartesi günü okullar açılmadan başlanan yeni düzende kış saati uygulamasına geçildi. Yeni düzenleme ile birlikte hatların kalkış saatleri de değişti.

İETT otobüs saatleri değişti mi? İETT otobüs sefer saatleri neden değişti? İETT kış saatine mi geçti? İstanbul'da vatandaşların toplu taşımada kullandığı İETT seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 10 Eylül Cumartesi günü okullar açılmadan başlanan yeni düzende kış saati uygulamasına geçildi. Yeni düzenleme ile birlikte hatların kalkış saatleri de değişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İETT'de yeni dönem başladı. İETT yaz döneminden kış dönemine geçiş yaptı.

İETT otobüs saatleri değişti mi?

İETT toplu taşıma araçları, otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona eriyor, ‘Kış Tarifesi' uygulanmaya başlıyor. Yeni sefer düzenlemesine uygun tarife İETT Otobüslerinde 10 Eylül Cumartesi günü başladı. Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemler 12 Eylül Pazartesi, Şehir Hatları'na bağlı olarak hizmet veren vapurlar ise 19 Eylül Pazartesi günü itibarıyla artık ‘Kış Tarifesi' uygulayacak. İETT Otobüsleri, 10 Eylül Cumartesi günü itibarıyla ‘Kış Tarifesi'ne geçti. Yeni sefer düzenine göre İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

İETT otobüs sefer saatleri neden değişti?

Kış sefer düzeninde; yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise Kış Sefer Düzeni nedeniyle tekrar aktif hale getirilecek. İETT ayrıca, yeni Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü de yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam bin 916 ek sefer düzenleyecek. Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi'nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak. Üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

Metroda saatler değişti mi?

Öte yandan Metro İstanbul'da da kış tarifesine geçilecek. 12 Eylül'den itibaren itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave seferle 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. İstanbul Şehir Hatları'nın kış tarifesi ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak.