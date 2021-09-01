Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası aşı olmamış olan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Buna göre bazı alanlarda aşısız vatandaşlar negatif PCR testi olmadan giremeyecek. Peki İETT otobüs-metrobüs-metro PCR testi zorunlu mu? Yolcu otobüslerinde aşı kartı ve PCR testi zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuna ilişkin 81 ile genelge gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası aşı olmamış olan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Buna göre bazı alanlarda aşısız vatandaşlar negatif PCR testi olmadan giremeyecek. Peki İETT otobüs-metrobüs-metro PCR testi zorunlu mu? Yolcu otobüslerinde aşı kartı ve PCR testi zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuna ilişkin 81 ile genelge gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada PCR testi uygulamasının zorunlu olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." Peki İETT otobüs-metrobüs-metro PCR testi zorunlu mu? Yolcu otobüslerinde aşı kartı ve PCR testi zorunlu mu?

İETT otobüs-metrobüs-metro PCR testi zorunlu mu?

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Yolcu otobüslerinde aşı kartı ve PCR testi zorunlu mu?

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

PCR testi ücretsiz mi yapılacak?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.