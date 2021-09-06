6 Eylül'de tüm Türkiye'de aşısını tamamlamış bireyler için PCR testi zorunluluğu devreye girdi. 6 Eylül Pazartesi günü işe gidecek olan milyonlarca çalışan PCR testi zorunluluğunun şehir içi ulaşımda zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu mu? İETT otobüs, metro, metrobüs PCR testi zorunlu mu? Toplu taşımadan, sinema ve konsere kadar bir çok toplu kamusal alana girişlerde de PCR testi uygulaması zorunlu olacak. Toplu taşımada PCR testleri HES kodlarına tanımlanacak. PCR testi yaptırmamış olanlar HES kodu ile tespit edilecek ve toplu ulaşımlardan yararlanamayacak.

6 Eylül'de tüm Türkiye'de aşısını tamamlamış bireyler için PCR testi zorunluluğu devreye girdi. 6 Eylül Pazartesi günü işe gidecek olan milyonlarca çalışan PCR testi zorunluluğunun şehir içi ulaşımda zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu mu? İETT otobüs, metro, metrobüs PCR testi zorunlu mu? Toplu taşımadan, sinema ve konsere kadar bir çok toplu kamusal alana girişlerde de PCR testi uygulaması zorunlu olacak. Toplu taşımada PCR testleri HES kodlarına tanımlanacak. PCR testi yaptırmamış olanlar HES kodu ile tespit edilecek ve toplu ulaşımlardan yararlanamayacak.

6 Eylül'de tüm Türkiye'de aşılarını tamamlamamış milyonlarca kişiden PCR testi istenecek. PCR testi yapmayanlar bir çok kısıtlamaya mağruz kalacak. Öncelikle PCR testi yaptırmayanlar şehirlerarası toplu ulaşından yararlanamayacak. Peki şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu mu? İETT otobüs, metro, metrobüs PCR testi zorunlu mu?

Şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu mu?

Şehir içi toplu taşımalarda PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Zorunluluk şimdilik şehirlerarası toplu yolcu taşımacılığında geçerli.

İETT otobüs, metro, metrobüs PCR testi zorunlu mu?

İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı İETT seferlerinde PCR testi zorunluluğu istenmiyor. Metro, otobüs, metrobüs seferlerinde PCR testi istenmiyor. 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Tüm çalışanlara (aşısız) PCR testi zorunlu oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı karara göre; Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile PCR genelgesi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.



Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

PCR testi nerede yaptırılır?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.