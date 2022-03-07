İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır? Lisede okuyan öğrenciler zorunlu stajların İETT bünyesinde tamamlamak istiyor. İETT lise zorunlu staj başvuruları için beklenen duyuru yapıldı. İETT'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2022 lise staj başvuru tarihleri açıklandı.

2022 İETT lise staj başvurularının ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İETT'den yapılan yeni açıklamadan sonra saj başvuruları başladı. Özellikle otomotiv ve bilgisayar bölümü öğrencileri İETT'de staj yaparak kurumsal bir alanad iş deneyimi yaşamak isriyor. İETT 2022 lise staj başvuru tarihlerini duyurdu.

İETT lise staj başvurusu 2022

İETT 2022 yılında zorunlu staj yapacak olan öğrencilerin başvurularını almaya başladı. İETT staj başvuruları 01.03.2022 tarihinden itibaren başladı. Başvurular online ortamdan yapılacak.

İETT staj başvurusu başladı mı?

Lise öğrencileri İETT için zorunlu staj başvurusunu yapabilirler. Lise başvuruları 1 Mart itibari ile başladı.

İETT staj başvurusu nasıl yapılır?

İETT'de staj yapmak isteyenler kariyer.ibb.istanbul adresine giderek öncelikle giriş uapmaldır. Kariyer portalına giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde giren öğrenciler staj başvurusu yapabilir.

Kimler İETT'de staj yapabilir

Lise öğrencileri,

Zorunlu staj kapsamında staj yapası gerekenler,

Yeniliklere ve öğrenmeye açık, üretmeyi sevenler,

İstanbul'u sevenler, İETT'ye staj başvurusunda bulunabilirler.

Staj nedir?

Staj (Fransızca: stage), herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi ve bu kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönemdir.

Staj, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin veya laboratuvar ölçekli pratik uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir.

Okulda edinilen bilgiler genellikle teoriden öteye geçmez. Öğrenciler belli bir konu üzerinde yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını bilemezler. Her ne kadar bazı bölümler laboratuvar çalışmaları sunsa ve öğrencilerine pratik yapma imkânı verse de, sınıf geçmek için edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunar. .