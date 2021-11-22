İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi? Öğretmenler Günü'nde toplu ulaşım (otobüs) ücretsiz mi?

İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi? 24 Kasım ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler günü tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanır. Öğretmenler Günü nedeniyle bir çok öğretmen öğrencileri tarafından onurlandırılır. Öğretmenler de bu günde pek çok etkinliğe katılır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı ise merak konusu. Peki İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğretmenlere otobüs ücretsiz mi?