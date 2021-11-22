İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi? Öğretmenler Günü'nde toplu ulaşım (otobüs) ücretsiz mi?
İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi? 24 Kasım ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler günü tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanır. Öğretmenler Günü nedeniyle bir çok öğretmen öğrencileri tarafından onurlandırılır. Öğretmenler de bu günde pek çok etkinliğe katılır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı ise merak konusu. Peki İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğretmenlere otobüs ücretsiz mi?
2021-11-22 08:38:58
İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi? 24 Kasım ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler günü tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanır. Öğretmenler Günü nedeniyle bir çok öğretmen öğrencileri tarafından onurlandırılır. Öğretmenler de bu günde pek çok etkinliğe katılır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı ise merak konusu. Peki İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğretmenlere otobüs ücretsiz mi?
İETT-ESHOT-EGO-BURULAŞ 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde ücretsiz mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücrersiz olup olmayacağına belediyelerin toplu taşıma şirketlerinin resmi internet sitesindeki duyuruları takip ederek öğrenebilirsiniz.
Öğretmenler Günü'nde toplu ulaşım (otobüs) ücretsiz mi?
Henüz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otobüslerin ücretsiz olduğuna dair bir duyuru yapılmadı.
Öğretmenler Günü'nde THY'den öğretmenlere özel indirim
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en büyük krizi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gökyüzünden uzun bir süre ayrı kalan Türk Hava Yolları, başarılı geri dönüşünü misafirlerine sunduğu uçuş kampanyalarıyla taçlandırıyor.
Bayrak taşıyıcı havayolunun 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği kampanyada, öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyeleri yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacak.
Kampanya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor.
Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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