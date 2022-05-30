İETT'de maske zorunluluğu kalktı mı? Minibüs, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunlu değil mi? Maske yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz günlerde maske yasakları esnetilmiş pek çok yerde uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun vaka sayılarının binin altına düştükten sonra kalkacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Koca maske zorunluluğunda yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

İETT'de maske zorunluluğu kalktı mı? Minibüs, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunlu değil mi? Maske yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz günlerde maske yasakları esnetilmiş pek çok yerde uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun vaka sayılarının binin altına düştükten sonra kalkacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Koca maske zorunluluğunda yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Maske takma zorunluluğunda yeni bir aşamaya geçildi. Pandemi döbeminde toplu taşıma araçlarında, kamusal alanlarda, tiyatro,sinema gibi kalabalık etkinklik alanlarında maske takma zorunluluğu getilrilmişti. Vaka sayılarında yaşana düşüş ve aşılama oranlarında yaşanan artış sonrası kısıtlamalar tek tek esnetilmeye başlandı. Maske yasakları da esnetildi.

İETT'de maske zorunluluğu kalktı mı?

Türkiye'de toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu devam ediyordu. Vaka sayıları günlük binin altına düşene kadar toplu taşımalarda maske takma zorunluydu. Türkiye'nin 29 Mayıs 2022 2022 günlük corona virüs tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Koca beklenen duyuruyu yaptı. Son 24 saatte 864 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka sayısının üç gün art arda binin altında gelmesiyle hastaneler hariç maske takmanın zorunlu olmaktan çıktığını duyurdu.

Minibüs, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunlu değil mi?

Otobüslerde, metrolarda, metroüste, minibüste maske takma zorunluluğunun kalktığı açıklandı. Koca, Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, verilerle ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vaka sayıları arka arkaya üç gün binin altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske yasaklarına dair önemli kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Okullardaki maske zorunluluğu da kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından maskeli bir öğrencinin fotoğrafıyla paylaşım yaptı ve açıklamasında "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" ifadelerini kullandı.