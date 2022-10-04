İETT'de kedi-köpek serbest mi? İETT, otobüs, minibüs, metrobüs, metro evcil hayvanlar serbest mi? İstanbul'da toplu taşımaya kedi köpek ile binilir mi? Evcil hayvanı olan vatandaşları sevindiren açıklama İBB'den geldi. Zaman zaman kedi ve köpekleri ile dışarı çıkan ancak toplu taşımayı kullanamayanlar artık evcil hayvanları ile otobüs, minibüs, metro ve metrobüse binebilecek.

İstanbul'da evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren yeni bir karar hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle kent içinde toplu taşıma araçlarında evcil hayvanların taşınabilmesine olanak sağlayan bir karara imza attı. İstanbul'da kedi ve köpekleriyle otobüs, metro, metrobüs ve minibüse binmek isteyen vatandaşlar İETT'de kedi-köpek serbest mi? sorusuna yanıt arıyor.

İETT, otobüs, minibüs, metrobüs, metro evcil hayvanlar serbest mi?

İBB'nin aldığı yeni karar ile bundan sonra İstanbul'da toplu taşıma araçlarında belli şartların sağlanması koşuluyla evcil hayavanlar ile seyahet etmek serbest olacak. Bundan böyle İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilecek. Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek. Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

İstanbul'da toplu taşımaya kedi köpek ile binilir mi?

İBB'nin aldığı yeni karara göre İstanbul'da toplu taşıma araçlarına kedi-köpek gibi evcil hayvanlarla seyahat etmek artık serbest oldu. Ancak bunun için bazı kurallar da var. Evcil hayvanların toplu ulaşım araçlarında seyahat şartları ise şöyle:

* Rehber Köpekler, günün her saati refakat ettikleri kişi ile birlikte sisteme kabul edilir.

* Küçük köpekler (5 kg.'den küçük), tasma ve ağızlık takılı olmak şartı ile sadece kucakta taşınarak günün her saati seyahat edebilir.

* Orta boy ve büyük köpekler, (5kg'den fazla) 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında tasma ve ağızlıkları takılı olmak şartı ile seyahat edebilirler. Kediler, özel tasarlanmış kedi çantaları, sepetler ya da kafesle taşınmak şartı ile seyahat edebilir.

* Küçük evcil kuş türleri kafeste taşınmak şartı ile istasyon ve araçlara kabul edilir.

* Rehber köpekler de sisteme girişine izin verilen tüm köpekler gibi uzunluğu 50 cm.'yi geçmeyecek bir tasma ve ağızlığı takılı olarak sahibi tarafından kontrol altında seyahat edebilir.

* Kedilerin okul çantası, pazar çantası, spor sırt çantaları, malzeme kutuları, koliler, el çantaları ve benzeri malzemeler ile taşınmasına izin verilmeyecek. Belirtilen koşullarda taşınmayan kedilerin tasmasıyla ve kucakta taşınsa dahi seyahatine izin verilmeyecek.

* Kafesler ve kafes dışında taşınıyor ise tüm köpekler, araç içerisinde zeminde ve sahibinin yakınında bulunacak. Kafesin hiçbir şekilde koltuklara konulmasına ve köpeklerin koltuklara oturtulmasına izin verilmeyecek.

* İşletme tarafından belirlenmiş “Köpekle Seyahat Kuralları”na aykırı davranışlar halinde, köpek sahipleri hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli yasal girişimlerde bulunulacak.

* Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacak.

* Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcılar, sürüngenler, eklem bacaklılar, böcekler, primatlar, yabani kuşlar ile çiftlik hayvanları toplu ulaşım istasyon ve araçlarına hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. .