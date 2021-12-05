İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için...

İdrar yolu enfeksiyonu genel olarak dış etkenlere bağlı olarak oluşan ve mesane bölgesine, böbreklere sirayet edebilen bir enfeksiyon çeşididir. Peki idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonuna doğal bir çözüm var mı? İdrar yolu enfeksiyonuna neden yakalanıyoruz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



İdrar yolundaki hücrelerin iltihaplanması yüzünden idrar yolu enfeksiyonu meydana gelir. İdrar yolunda oluşan enfeksiyon yüzünden kadınlarda koyu sarı akıntılar meydana gelebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan kişide idrar yaparken yanma hissi, koyu sarı renkli akıntı, sık sık idrara çıkma isteği, kusma, sebepsiz uykusuzluk, bulanık idrar, sırtın arka bölümünde ağrı, ağır kokulu idrar, nedensiz bir şekilde meydana gelen ateşli hastalıklar görülebilir.

Bu belirtilerden birkaç tanesini yaşıyorsanız idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonunu sık sık yaşıyorsanız günlük hayatta yapmış olduğunuz bazı alışkanlıkları değiştirmeniz gerekebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu neden oluşuyor?

İdrar yolu enfeksiyonu, cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin mesaneye ulaşmasıyla oluşabilir.

Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak mesanede kalmasına neden olabilir. Bu durumda zaman içerisinde idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir.

Bağışıklık sisteminde meydana gelen zayıflama yüzünden idrar yollarında tıkanıklık oluşabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu doğal yöntemlerle geçer mi?

Limon suyu idrar miktarını artırdığı için idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir. Ayrıca maydanozun da idrar söktürücü özelliği vardır. Üzerine limon sıkılıp çiğ bir şekilde tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği vardır. Bu sayede idrar yolları iltihabına iyi gelir. Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayı da idrar yolları enfeksiyonuna iyi gelir. Sarımsak antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Bu sayede idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin üremesinin önüne geçer.

Aynı zamanda karnabaharı kaynatıp suyunu içerek de idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Kaynattığınız karnabaharın suyunu günde üç defa tüketerek enfeksiyondan kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.