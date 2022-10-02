İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yurdun büyük kesiminde kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesi bekleniyor. Bu sebeple deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN 31 KENTE "SARI" UYARI

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Ayrıca 17.30'daki Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve 20.00'deki Büyükçekmece-Avcılar-Bursa seferleri de tarife değişikliği nedeniyle iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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