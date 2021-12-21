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TIMETURK / GENEL / İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

7 Dakika Önce
2021-12-21 07:52:41
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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