İDO arabalı feribot seferleri kalktı mı? İDO Bursa-İstanbul arabalı feribot kaldırılacak mı? İstanbul Bursa arasında binlerce kişinin kullandığı Arabalı feribot seferlerinin 2022 yılında kaldırılacağı ve seferlerin bir daha yapılmayacağı açıklandı. Peki artık İstanbul-Bursa arabalı feribot seferleri yapılmayacak mı? Yapılan duyuruya göre Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri yılbaşından itibaren tarih olacak. İstanbul ile Bursa'yı bağlayan bu feribotları kullanan vatandaşlar ise karar karşısında şaşkın.

İDO arabalı feribot seferleri kalktı mı? İDO Bursa-İstanbul arabalı feribot kaldırılacak mı? İstanbul Bursa arasında binlerce kişinin kullandığı Arabalı feribot seferlerinin 2022 yılında kaldırılacağı ve seferlerin bir daha yapılmayacağı açıklandı. Peki artık İstanbul-Bursa arabalı feribot seferleri yapılmayacak mı? Yapılan duyuruya göre Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri yılbaşından itibaren tarih olacak. İstanbul ile Bursa'yı bağlayan bu feribotları kullanan vatandaşlar ise karar karşısında şaşkın.

İDO arabalı feribot seferleri kalktı mı?

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa-İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

2007 ve 2008 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

İDO Bursa-İstanbul arabalı feribot kaldırılacak mı?

Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO'nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi. Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP'li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.

İDO nedir?

İDO - İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında kurulmuştur. 2005 Mart ayında, TDİ'ye bağlı Şehirhatları İstanbul Deniz Otobüsleri'ne devredilmiştir. İDO günümüz itibarıyla 103 gemi ve 88 iskelesiyle dünyanın en büyük araç ve yolcu deniz taşımacılığı şirketidir.

İDO filosu; Toplam 33 hatta, 25 Deniz Otobüsü, 10 Hızlı Feribot, 18 Araba Vapuru, 35 Şehirhatları Yolcu Vapuru, 10 Deniz Taksi ve Mavi Marmara Yolcu Gemisi ile 88 noktaya hizmet götürmektedir.

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