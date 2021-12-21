İdil Biret kimdir? İdil Biret kaç yaşında? İdil Biret ne sanatçısı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde yaptığı konuşmada sanatçı İdil Biret hakkında övgü ile bahsetti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından İdil Biret'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte İdil Biret'in hayatı ve biyografisi...

İdil Biret kimdir? İdil Biret kaç yaşında? İdil Biret ne sanatçısı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde İdil Biret'in başarılşı bir sanatçı olduğundan bahsetti. Erdoğan "İdil Biret henüz 2 yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçıdır. İdil hanımın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatı hayranlık verici başarılarla doludur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından İdil Biret'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte İdil Biret'in hayatı ve biyografisi...

İdil Biret kimdir?

İdil Biret, 21 Kasım 1941 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İdil Biret Türk piyano sanatçısı.

Müziğe olan ilgisi iki yaşında başlayan İdil Biret, dört yaşında Bach'ın prelüdlerini çalmaya başladı. Dayısı müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal'di.

İlk derslerini Mithat Fenmen'den aldı. 1948 yılında, henüz yedi yaşındayken, ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret'in yurt dışında eğitiminin gereksinimlerinin karşılanması için TBMM'ye bir teklif sundu. Bu teklif sonucunda İdil Biret için özel olarak çıkartılan kanun, "Harika Çocuklar Yasası" olarak bilinir. Bu kanun çerçevesinde eğitimi için ailesiyle birlikte Paris Konservatuvarı'na gönderilen Biret, burada 20. yüzyılın önemli pedagoglarından Nadia Boulanger ile çalıştı. Sekiz yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini verdi. Fransız piyanist Alfred Cortot'dan dersler aldı. İdil Biret'ten ömrü boyunca "en değerli öğrencim" olarak söz eden hocası Alman piyanist Wilhelm Kempff, onunla müzikal ilişkisini hayat boyu sürdürdü. Biret, 11 yaşındayken Kempff ile Mozart'ın İki Piyano İçin Konçertosu 'nu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çaldı. Zaman zaman Kempff'in Positano'da verdiği usta sınıflara katıldı. Kempff'in 90. yaşı için düzenlenen konserde çaldı.

Biret, Paris Ulusal Konservatuvarı'nı yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği dallarında birinci olarak bitirdiğinde 15 yaşındaydı. 16 yaşından itibaren çeşitli Dünya sahnelerinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk konserini 21 yaşında, Rachmaninoff'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu çalarak Erich Leinsdorf yönetimindeki Boston Filharmoni Orkestrası ile gerçekleştirdi. İlk Rusya turnesini piyanist Emil Gilels'in çağrısı üzerine yaptı ve bu ülkede büyük başarı kazandı. Yıllar içinde bu ülkede yüze yakın konser verdi. Biret beş kıtayı kapsayan konserlerinde Atzmon, Copland, Kempe, Keilberth, Sargent, Monteux, Fournat, Leinsdorf, Pritchard, Scherchen, Rozhdestvensky, Mackerras gibi ünlü şeflerle çaldı; Montreal, Berlin, Montpellier, Nohant, Royan, Dubrovnik, Atina, Ankara ve İstanbul festivallerine katıldı. Boston Symphony, Orchestre National de France, Orchestre Suisse Romande, London Symphony, Leningrad Philarmonic, Leipzig Gewandhaus, Dresden Staatcapelle, Tokyo Philarmonic, Sydney Symphony ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Dünya'nın her yerinde konserler verdi.

Kraliçe Elisabeth (Belçika), Van Cliburn (ABD), Busoni (İtalya), Liszt (Almanya) gibi birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapan İdil Biret'in aldığı ödüller arasında "Lili-Boulanger" (Boston), "Harriet Cohen/Dinu Lipatti" (Londra), Polonya hükümetinin "kültür liyâkat" ve Fransız hükümetinin "Chevalier de I'Ordre National de Merite" nişanları da bulunmaktadır. İdil Biret, 1971 yılından beri devlet sanatçısıdır.

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