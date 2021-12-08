Doğal yağları artık çok daha sık kullanıyoruz. Onlarla masaj yapıyor, şifa buluyor ve oda kokuları hazırlıyoruz. Peki en ideal yağ karışımları hangileri? Doğal yağlar nasıl kullanılmalı? Sizler için araştırdık...



Doğal yağlar bize kendimizi iyi hissettirmekle kalmıyor, şifa kaynağı da oluyor. Herkesin kendi koku tercihi farklı. Fakat genel beğeniye uygun olan, bazı doğal yağ karışımları da mevcut.

İdeal doğal yağ karışımları hangileri?

Genel beğeniye uygun bazı doğal yağ karışımlarını sizler için derledik.

Biberiye, limon ve nane yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz. Tarçın, limon ve biberiye yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz. Nane, okaliptüs ve biberiye yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz. Yasemin ve lavanta yağlarını tek başına, başka bir doğal yağla karıştırmadan kullanabilirsiniz. Portakal, limon ve biberiye yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz. Zencefil, limon ve bergamot yağlarından 2'si veya 3'ünü karıştırabilirsiniz. Sandal ağacı, limon ve biberiye yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz. Gül, ardıç ve nane yağından ikisi veya üçünü karıştırarak kullanabilirsiniz.

Doğal yağları nasıl kullanabiliriz?

Bir peçeteye veya havlu kağıda birkaç damla doğal esans yağ damlatarak yanınızda taşırsanız, ihtiyaç duyduğunuz anda soluyarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Özellikle toplu taşıma araçlarında havasızlıktan bunalıyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Kokusundan hoşlanacağınız yağdan bir damla damlatın ve baş ve işaret parmaklarınız arasında ovuşturup, burun deliklerinize nazik bir şekilde sürün. Ayrıca bir damla ile bileklerinizi, bir damla ile şakaklarınızı ovarak masaj yapın. Eğer baş ağrısı yaşıyorsanız bir damla ile de kaşlarınızın üstünü ovun. Bu sayede baş ağrınız hafifleyecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

Seçeceğiniz beş tane yağdan üçer damlayı iki çorba kaşığı vücut losyonu, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ile birlikte bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırın ve sıcak bir banyo yaptıktan sonra vücudunuza bu karışımla masaj yapın. Bu sayede kendinizi çok daha iyi hissedecek ve vücudunuza ihtiyacı olan nemi kazandıracaksınız.

Oda kokusu seviyor fakat kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. 100 ml'lik temiz bir sprey şişesinin içerisine seçtiğiniz üç yağdan üçer damla koyun ve güzel bir şekilde çalkalayıp evinizin odalarına sıkın. Ayrıca esans yağ difüzörü kullanarak da evinizin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.