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İDDEF Ramazan'da 40 ülkede farklı projelerle gönüllere dokunuyor!

Yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları Ramazan ayında da devam ettiren İDDEF, Müslüman kardeşliğini ayakta tutmayı çabalıyor.

2 Saat Önce
2022-04-14 22:32:28
İDDEF Ramazan'da 40 ülkede farklı projelerle gönüllere dokunuyor!

4 kıta 7 iklim 40 ülkede Müslüman kardeşliğimize el uzatan İDDEF bu Ramazanda da tüm hızıyla yardımlarına devam ediyor. Hayırseverlerin desteklerini son kuruşuna kadar ihtiyaç sahiplerine en verimli şekilde ileten İDDEF bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazanın bereketiyle yurt içinde ve yurt dışında, ihtiyaç sahibi ailelere ve ilim tahsil eden talebelere ulaşıyor.

İç savaş ve zulmün olduğu bölgelerde tüm yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları Ramazan ayında da devam ettiren İDDEF insani krizlerin yaşandığı bölgelerde bulunmaya özen gösteriyor.

Ramazanda 40 ülkede farklı projelerle gönüllere dokundu!

Birlik beraberlik ve kardeşliği en güzel yaşadığımız Ramazan ayında hayırseverlerin paylaşımlarını ihtiyaç sahiplerine İDDEF ulaştırıyor. Farklı projelerle gıda yardımı, fitre ve zekat yardımı, temiz su yardımı gibi yardımlarla kardeşliğimizi pekiştiriyor. Ümmet bilincinin kuvvetlenmesi adına talebelere ve ihtiyaç sahiplerine gönülden ulaşıyor.

Hayırseverlerin yardımı sayesinde Çad, Kamerun, Somali, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya ve Gine'de Müslüman kardeşliği çatısı altında iftar sofraları kuruluyor. Bununla da kalmayan İDDEF Gana'dan Kenya'ya, Etiyopya'dan Fildişi Sahili gibi Afrika'nın birçok bölgesinde ramazan yardımı çalışmalarını sürdürüyor.

iddef hare

Bağış yapmak ya da daha fazla bilgi edinmek için İDDEF sitesini ziyaret edebilirsiniz. .

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