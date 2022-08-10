İDDEF “Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete” Sloganı ile Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor

İDDEF 2009 yılında 45 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon şeklinde kurumsallaştı. Yardım taleplerinin artması üzerine yurtdışı çalışmalarına odaklandı.40 ülke 253 bölgede hizmet veren İDDEF derneği kesintisiz bir şekilde her ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İDDEF Acil Yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) acil yardım ile, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar çeşitli konularda büyük zorluklar yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmakta. İDDEF Lübnan, Suriye, Yemen, Afganistan, Endonezya, Filipinler, Gazze, Myanmar (Arakan) ve Somali gibi ülkelerde acil yardım çalışmaları gerçekleştirmekte. Tüm acil yardım çalışmaları hakkında bilgi almak ve destek olmak için 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

“Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete” sloganı ile yola çıkan İDDEF acil yardım şu ana kadar;

Başta Kastamonu olmak üzere Sinop ve Bartın'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların yanında oldu.

Antalya, Muğla ve Güney sahilleri başta olmak üzere 40 şehirde art arda çıkan yangınlardan etkilenen ormanlar için ‘Bir Fidan Bin Orman' ağaçlandırma kampanyasını başlatırken diğer yandan ise acil yardım seferberliği başlattı.

İzmir'de (Kasım- 2020) meydana gelen depremden etkilenen afetzedelere yemek ikramının yanı sıra AFAD koordinasyonunda çadır kurulumlarına yardımcı oldu.

Elâzığ depreminden etkilenen 200 depremzede aileye hayırseverlerin desteğiyle yardımda bulundu.

Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunamiden etkilenenlere gıda, tıbbi malzeme ve temiz su ulaştırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamada zarar gören insanlara gıda ve hijyen paketi desteği sağladı.

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki yurtlarından baskı, şiddet ve katliam nedeniyle Bangladeş sınırına sığınan insanlara gıda yardımında bulundu.

İç savaşın içinde açlık ile mücadele eden milyonlarca Yemenlilere gıda, kurban, kıyafet ve battaniye dağıtımı yaptılar.

İdlib'de yer bulan 2 milyon insana gıda, kıyafet ve barınma gibi birçok kategoride yardım ulaştırdı.

İDDEF Yardım Eli

2009 Yılından günümüze kadar aralıksız bir şekilde milyonlarca yardıma muhtaç insanların sesi olan İDDEF, şu ana kadar yapmış olduğu faaliyetler ile dikkatleri çekmekte. İDDEF, Su kuyusu çalışmaları, Kurban bağışı, eğitim yardımı, kalıcı eser çalışmaları, gıda yardımı vb. birçok yardım faaliyetinde bulundu. İDDEF iletişim adresinden bağış ve yardım hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İDDEF İletişim

Topçular Mah. Eyüp Sultan Bulvarı

No: 19 Eyüpsultan/İstanbul

0 212 621 00 65

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