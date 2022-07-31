İDDEF ile ihtiyaç sahiplerinin sesi ol!

Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan kurumlarda İDDEF, Mahmud Efendi Hazretleri 'nin tavsiyesi ile 2004 yılında tebliğ ve medrese eğitim çalışmalarını Anadolu'da daha da artırmak üzere İstanbul'da bir araya gelen hoca efendiler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur.İDDEF yardım kurumu 2009 senesinde 45 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon şeklinde resmi olarak kurumsallaştı. Destek ve bağışlar ile şimdilerde 33 ülkeye hizmet ve yardım sunan bir yardım kuruluşudur. İDDEF yardım kuruluşunun sunmuş olduğu hizmetler hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

İDDEF Neler Yapıyor?

İDDEF yardım kuruluşu neler yapmakta?İDDEF “Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete” sloganıyla yola çıkarak susuzluğun ve yoksulluğun yaşandığı bölgelere insani yardım taşımaya devam etmekte. İDDEF başta talebeler, onların aileleri ve ihtiyaç sahibi Müslümanların yardımına koşmaktadır. İDDEF yardım kuruluşu milyonlarca ihtiyaç sahibine ses olmakta. İDDEF,İslami eğitimin sıkıntısız şekilde gerçekleşmesi, su kuyusu açılması, Ramazan ayında zekât, fitre ve kumanya yardımı, kurban, gıda ve eşya dağıtımı, mescid, külliye benzeri imar faaliyetleri, acil afet yardımı ve sağlık projeleri gibi konularda yardım elini uzatmakta.

Her Bağış Bir Gülümseme

İnsanın yaşaması için temel ihtiyaçlar sağlanabilmek adına bağışta bulunabilirsiniz. İDDEF'e yapmış olduğunuz her bağış yüzde bir gülümseye neden olur. İDDEF bağış için; açıklama bölümüne bağış amacını (Su Kuyusu, Zekât vs.), isminizi ve cep telefonu numaranızı yazarak bağışta bulunabilirsiniz. https://www.iddef.org/hesap-numaralari internet sitesinden bankaların hesap numaralarını girerek bağışınızı güvenli bir şekilde ulaştırabilirsiniz.