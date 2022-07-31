IDDEF ile eğitime destek ol

IDDEF, Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de temelihtiyaçlar,eğitim vs. gibi ihtiyaçlara çözüm olan kurumlardandır. IDDEF,savaş,yoksulluk gibi durumlardan dolayı eğitimine ara veren çocukların yardımına koşmakta.100 Eğitim merkezi, 80 medrese,400'ün üzerinde hoca ile eğitim sunmaya devam ediyor.İDDEF eğitim yardımı hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

100 Eğitim Merkezi 80 Medrese

(UNESCO) raporuna göre, dünya genelinde 258 milyon çocuk okula gidememekte. İlkokula geç başlayan, yoksul çocuklar, mülteci çocuklar, çalışan çocuklar ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar eğitim faaliyetlerinde bulunmamakta. Kaybettikleri zamanı telafi edebilmek adına IDDEF, 33 ülkede bulunan çocukların eğitimine destek olmaya devam ediyor.

IDDEF Eğitim Aidat Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Aidat ödemeleri aylık, 3 aylık, yıllık veya 2 yıllık olarak makbuz karşılığı elden, bankadan, internet aracılığıyla web sitesinden veya PTT'den işlemleri yapılabilir. Eğitim yardımında bulunacak olan hayırseverler, "Talebe üstlenme, aile üstlenme, hoca üstlenme" seçeneklerinden hangisine bağışta bulunacak ise aidat ödemelerini banka ya da PTT üzerinden yapıyorsa açıklama kısmına yazmaları gerekiyor.

İDDEF Eğitim Aidatı Tutarı Nedir?

İDDEF, Yurtdışındaki milyonlarca eğitime ihtiyaç duyan çocuklara ulaşmaya devam ediyor. IDDEF ile talebelerin aylık ya da yıllık eğitim masraflarını üstlenerek, hafız ve alim yetiştirebilmeye katkı sağlanabilir. Talebe eğitim aidatı 150 TL olarak bilinmekte. Bununla birlikte hocaya destek aidatı 500 TL, kardeş aile aidat tutarı ise 500 TL olmakta. Talebe üstlenen bağışçılara talebenin Eğitim ve gelişim bilgileri telefon numarasına ya da bağışçının isteği üzerine e-mail yoluyla gönderimi yapılır.

Hangi Ülkelerde Medrese Var?

Talebelere eğitim hizmeti sunulmak amacı ile İDDEF tarafından açılan medreseler Dünya'nın dört bir yanında bulunmakta. Medreselerin bulunduğu ülkeler şunlardır: Moritanya, Senegal, Gine, Mali, Gana, Burkina Faso, Nijer, Benin, Nijerya, Fildişi Sahili, Kosova, Sudan, Etiyopya (Habeşistan), Somali, Kenya, Uganda, Tanzanya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Meksika, Çad, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Sri Lanka olmak üzere 33 ülkede medrese hizmeti sunulmaktadır.

IDDEF İletişim

İDDEF Genel Merkez

Topçular Mah. Eyüp Sultan Bulvarı

No: 19 Eyüpsultan/İstanbul

0 212 621 00 65 .