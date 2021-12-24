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TIMETURK / GENEL / İcralık otomobilini yakıp, kullanılmaz hale getirdi

İcralık otomobilini yakıp, kullanılmaz hale getirdi

Adana'da otomibilin üzerine çok sayıda icra geldiği öne sürülen İ.G., oturduğu sitenin önünde aracını yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

8 Dakika Önce
2021-12-24 05:51:32
İcralık otomobilini yakıp, kullanılmaz hale getirdi


Olay, saat 21.00 sıraların merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin üzerine çok sayıda icra geldiği iddia edilen İ.G., alacaklılara sinirlenip, oturduğu sitenin otoparkından yola çıkardığı aracını, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yolda aracın yandığını görer site sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Sahibi tarafından yakılan otomobil, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Otomobilini ateşe veren İ.G.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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