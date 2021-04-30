İcra takipleri ertelendi mi? 2021 icralar durdu mu? İcra takipleri ne zamana kadar ertelendi?

İcra takipleri ertelendi mi? Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile icra ve iflas takiplerine erteleme getirildi. 2021 icralar durdu mu? Peki icra takipleri ne zamana kadar ertelendi? Pandemi döneminde mağduriyetlerin oluşmaması için de çeklerin bankalara ibrazı da ertelendi.

İcra takipleri ertelendi mi? Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile icra ve iflas takiplerine erteleme getirildi. 2021 icralar durdu mu? Peki icra takipleri ne zamana kadar ertelendi? Pandemi döneminde mağduriyetlerin oluşmaması için de çeklerin bankalara ibrazı da ertelendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde yeniden ağır tedbirlere gidildi. Yaklaşık 3 hafta boyunca 81 il genelinde tam kapanamya gidildi. Tam kapanma ile esnafların da işleri ciddi oranda etkilenecek. Tam kapanma nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

İcra takipleri ertelendi mi?

30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

2021 icralar durdu mu?

‘Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen önergelere göre; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran'dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

İcra takipleri ne zamana kadar ertelendi?

İcra takipleri yeni düzenleme ile 31 Mayıs'a kadar durdurulacak.

İbraz Nedir ve Çek İbrazı Neyi Etkiler?

Çekin ödemesini almak için bankaya veya takas odasına sunulmasına ibraz denir. Çeklerin ibrazı için belli süreler öngörülmüştür, bu süreler;

Çek düzenleme yeri olan şehirde ödenecekse “10 gün”;

Çek düzenleme yeri olan şehirden başka bir şehirde fakat aynı kıtada ödenecekse “1 ay”; ve,

Ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi “3 ay”dır.

Olağan durumlarda çek, üzerinde belirtilen keşide tarihini izleyen ibraz süresi içerisinde ibraz edilir. İbraz süresinde çekin karşılığının bulunması zorunludur. Süresi içinde ibraz edilen çekin karşılığı bulunmaz ise çek karşılıksız olarak yazılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.