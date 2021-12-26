İçli köftenin dağılmaması için...

Bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulmasıyla hazırlanan içli köfte birçok insanın vazgeçilmezidir. Püf noktalarına dikkat edilmeden hazırlanan içli köfte hamuru pişerken dağılıp bütün emeğin ziyan olmasına neden olabilir. Peki bu durumun önüne nasıl geçilir? Sizler için araştırdık...



İçli köfte Arap mutfağına ait bir yemektir. Kibbe olarak da bilinir. Ülkemizde Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sık sık yapılır ve tüketilir. İçli köftenin yapımı zor ve vakit aldığı için genellikle özel günlerde yapılmaktadır.

İçli köfte hamuru doğru bir şekilde açılıp içi doldurulmazsa pişme esnasında hamur çatlıyor ve açılabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

İçli köftenin pişerken dağılmaması için ne yapmak gerekir?

İçli köftenin hamurunu hazırlarken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hamur için seçilen malzemeler, hamurun içinin dolum oranı ve hamurun içinin doldurulma şekli çok önemlidir.

İçli köfte hamuru hazırlanırken mutlaka ince ve kaliteli bir bulgur seçilmesi gerekiyor. Un, irmik, yumurta ve dövülmüş et içli köftenin homojen bir kıvam almasını sağlar ve pişerken ya da şekil verirken asla açılmaması buna bağlıdır. Özellikle içerisinde yumurta kullanacaksanız ıslattığınız bulgurun oda sıcaklığına gelmesine özen gösterin ve yumurtayı daha sonra ilave edin. Çünkü yumurta içerisinde ısı değişimleri yüzünden pişebilir ve bu da içli köfteden istediğiniz sonucu alamamanıza neden olabilir.

Dövülmüş et kullanmak içli köftenin lezzetini artırır ve tok kıvamlı bir hale gelmesini sağlar. Birçok yörede içli köftenin hamurunda da et kullanılır.

İçli köfteyi uzunca bir süre yoğurmak gerekir. Daha sonra el hafifçe ıslatılmalı ve kuru kalmamasına özen göstererek parmak yardımıyla içli köfte açılmalıdır. İçini harçla doldurduktan sonra bizim köfteleri geniş bir tepsiye dizip buzdolabında üzeri streç filmle kapatılarak dinlendirilmeli ve pişirme işlemine daha sonra geçilmelidir. Buzdolabında dinlenen içli köfteler daha lezzetli olacak ve daha iyi pişecektir. Pişirme aşamasında çok sıcak su veya çok kızgın yağa atmamaya ve pişirirken çok karıştırmamaya dikkat edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.