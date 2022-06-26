İçişleri Bakanlığı personel alım sonuçları için geri sayım devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan 17-21 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında 3.546 personel alımı başvurusunun tamamlanmasının ardından gözler başvuru sonuçları ve mülakat sınavlarına çevrildi. İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasında kalan adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonları tarafından kontrol edilecektir. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından mülakat sınavının tarihi açıklanacak. Peki İçişleri Bakanlığı 3546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar burada.

İçişleri Bakanlığı işe alım sonuçları adayların üzerinde durduğu konuların başında geliyor. 3.546 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusunu tamamlayan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarla ilgili sınav yeri, tarih ve saati bilgileri ile diğer ilgili bilgiler "Başvurularım" sekmesinden "Başvurularım" sekmesinden yapılacaktır. İç Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvurusu" bağlantısı. Ancak sonuçlar ve sözlü sınav ile ilgili tarih henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığı personel alacak mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı personel ne zaman alacak?

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; İtirazların İlgili Sınav Komisyonlarına belgelenmesi şartıyla, 30 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında hafta içi (09:30-17:30) yazılı olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere göre sonuçların 1 Temmuz'dan sonra açıklanması bekleniyor.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarla ilgili sınav yeri, tarih ve saati bilgileri ile diğer ilgili bilgiler "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvurusu" üzerinden açılan başvuruda "Başvurularım" sekmesinden yapılacaktır. bağlantı. Ancak sınavın tarihi henüz belirlenmedi. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra mülakat tarihlerinin açıklanması bekleniyor. .