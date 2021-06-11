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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderdi.

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11.06.2021 11:37:33
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400'ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek.

Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre üye sayısı 400'ün üzerindeki barolar ise; cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek.

Bu tarih ve sonrasında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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