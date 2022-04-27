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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

TIMETURK / GENEL / İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının bugünden itibaren sona erdiğine ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi.

2 Saat Önce
2022-04-27 12:00:29
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, Kovid-19 salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından daha önce yayımlanan genelgelerle belirlendiği, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıyla hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgelerde yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığı aktarılan genelgede, dün Koronavirüs Bilim Kurulunda maske kullanımına yönelik yeni kararların alındığına işaret edildi.

Genelgede, Bilim Kurulunun kararı ve Sağlık Bakanlığının yazısı çerçevesinde, bugünden itibaren toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirildiği ifade edildi.

Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edileceği aktarılan genelgede, valiliklerce, belirlenen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedildi. .

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