İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı

16-22 Eylül tarihleri arasında 5 bin 352 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıklayan Göç İdaresi Başkanlığı, 3 bin 272 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiği belirtti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 16-22 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya göre, 16-22 Eylül tarihleri arasında 5 bin 352 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 1690'ı Afganistan, 308'i Pakistan ve 1274'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 272 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiği aktarıldı.

Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 870 olduğu bildirildi. Bunların da 2 bin 920'sinin Afganistan uyruklu, 4 bin 974'ünün Pakistan uyruklu, 7 bin 976'sının da diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 84 bin 993'e ulaştığını bildirdi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 219 bin 886 oldu. .