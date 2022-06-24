ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in tanıtımı izleyicilerle buluştu. Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu ve hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

İçimizdeki Ateş, ilk bölümü 23 Haziran 2022'de izleyici ile buluştu, yönetmenliğini Murat Onbul'un, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün yazdığı İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün yayınlanıyor? soruları merak konusu oldu. Peki, İçimizdeki Ateş konusu nedir? İçimizdeki Ateş hangi kanalda? İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir?

İçimizdeki Ateş konusu nedir?

Dizi, hukuk fakültesini bitirdikten sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini anlatacak. Genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu çok farklı geçmişlerden avukat adaylarına hayat verecek.

İçimizdeki Ateş hangi kanalda?

İçimizdeki Ateş her Perşembe 20.00'de ATV'de.

İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir?

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin