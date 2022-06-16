İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün başlıyor? İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği gençlik, aşk ve hukuk türündeki yeni dizi merakla bekleniyor. Diziyle ilgili tüm sorular araştırılıyor. İşte İçimizdeki Ateş dizisiyle ilgili tüm merak edilenler…

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, senaristliğini Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün üstlendiği yeni dizisi İçimizdeki Ateş ekranlarda olmak için gün sayıyor. "Ulan İstanbul", "Vuslat", "Leyla ile Mecnun" gibi birçok sevilen yapımın yönetmenliğini yapan Murat Onbul, ekranlara yeni bir dizi getirecek. Dizinin fragmanı ve afişleri daha önce yayınlanmıştı. Dizinin kadrosunda çok sevilen isimler yer alıyor. Başrollerini Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Gizem Arıkan'ın paylaştığı dizinin oyuncuları da oldukça sevilen yapımlarda ekranlarda boy gösterdi. Dizinin ne zaman yayınlanacağı meraklılarıyla paylaşıldı. İşte İçimizdeki Ateş dizisiyle ilgili tüm merak edilenler…

İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman yayınlanacak?

Tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte merak edilen dizinin yayın tarihi de açıklandı. İçimizdeki Ateş dizisi 23 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler?

Atakan Hoşgören – Ege

İpek Filiz Yazıcı – Hale

Burak Sevinç – Doğan

Ceren Benderlioğlu – Tülin

Gizem Arıkan – Bahar

Demirhan Demircioğlu - Mert Karaman

Hazım Körmükçü - Tahsin

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