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İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

32 Dakika Önce
2021-09-16 09:17:52
İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.

Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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