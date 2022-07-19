İbretlik olay! Haram para yedi sonu perişan

Kayseri’de hamallık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oytun’un 24 yıl önce kazı kazandan kazandığı 7,5 milyar lira bir anda hayatını değiştir. Evli olmasına rağmen başka bir kadınla parayı hiç düşünmeden harcamaya başlayan Oytun'un 8 yıl sonra cebinde 5 kuruş bile kalmadı. İşte kazı kazandan kazandığı parayı çarçur eden Oytun’un şimdilerde yaşadığı ibretlik hayatı...

Kayseri'de 24 yıl önce hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998 yılında oynadığı kazı kazandan sonra hayatı değişti. Kazı kazadan o zamanın parasıyla 7,5 milyar lira kazanan Oytun, o kadar parayı eline alınca ne yapacağını şaşırdı. Sevinçle şubeye giderek ikramiyesini alan Oytun, ilk olarak kendisine ev satın aldı.

Evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptıran Oytun, kazandığı parayı öyle bir hızla harcamaya başladı ki milyonerliği çok sürmedi.

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre, 8 yıl içinden tüm parasını bitiren Oytun, zihinsel engelli oğluyla birlikte bir aydır bir binanın bodrum katından yaşıyor. Bir zaman lüks içinde yüzen Oytun'un şimdiki halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kısmi felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşı ile geçinebilen Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla adeta göle döndü.

Mahalleyi saran kokular üzerine komşuları durumu belediye bildirdi. Oğluyla bir aydır çok kötü şartlar altında yaşayan Mustafa Oytun'un evine Melikgazi Belediyesi ekip gönderdi. Belediye ekibi eve dolan lağımı tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı.

"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ DERLERMİŞ, DEDİKLERİ GİBİ OLDU"

Mustafa Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır" dedi.

"BENİMLE PARAM İÇİN BERABERMİŞ"

Aşık olduğu kadının tüm isteklerini yerine getirdiğini belirten Oytun, "Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti” ifadelerini kullandı.

“YEDİĞİM ETLER NEDENİYLE YÜKSEK TANSİYON OLDU, KISMİ FELÇ GEÇİRDİM”

Piyango parasının kimseye hayır getirmediğini söyleyen Oytun, “Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim" şeklinde konuştu.