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İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap ne kadar ceza aldı?

İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da bir kadını sokak ortasında öldüresiye dövmesinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Karısını öldüresiye döven kişinin adının İbrahim Zarap olduğu öğrenildi. İbrahim Zarap daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada ne kadar ceza aldığı belli oldu. Peki İbrahim Zarap ne kadar ceza aldı? Eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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03.06.2021 16:12:57
İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap ne kadar ceza aldı?

İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da bir kadını sokak ortasında öldüresiye dövmesinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Karısını öldüresiye döven kişinin adının İbrahim Zarap olduğu öğrenildi. İbrahim Zarap daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada ne kadar ceza aldığı belli oldu. Peki İbrahim Zarap ne kadar ceza aldı? Eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İBRAHİM ZARAP KİMDİR?

Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadının, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildiği bildirilirken gelen son dakika haberine göre; Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilmesinin ardından İbrahim Zarap tutuklandı.

İBRAHİM ZARAP'IN CEZASI BELLİ OLDU

Samsun'da eski eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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