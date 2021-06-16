İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi?

İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses kriz mi geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Kısa süre içinde İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddiaları yalanlandı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in evinde ailesiyle birlikte olduğu belirtildi.

İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses kriz mi geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Kısa süre içinde İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddiaları yalanlandı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in evinde ailesiyle birlikte olduğu belirtildi.

Sanat ve magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiya göre ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Peki İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi?

İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi iddiaları üzerine ünlü türkücü Tatlıses'in dostu Mehmet Ali Erbil açıkalamalarda bulundu. Erbil iddiaları yalanladı. Erbil açıklamasında şunları söyledi: "İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok. Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında. Şuan Bodrum'da."

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses'in herhangi bir rahatsızlığının olmadığı evinde ailesiyle birlikte vakit geçirdiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.