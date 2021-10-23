İbrahim Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in en çok sevilen şarkılarının sözleri nelerdi?
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türküleri İbrahim Tatlıses’in en çok sevilen şarkılarındandır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türkülerinin sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türkülerinin sözleri…
2021-10-23 01:53:42
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türküleri İbrahim Tatlıses'in en çok sevilen şarkılarındandır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türkülerinin sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Mutlu Ol Yeter, Dom Dom Kurşunu ve Mavişim türkülerinin sözleri…
İbrahim Tatlıses Mutlu Ol Yeter şarkısının sözleri
Belki de dilinden bu şarkı düşmez
Dilin söylese de gönlün hissetmez
Bilsen bile benim için fark etmez
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
Kimse dolduramaz inan yerini
Bu şarkı da aşkımızın yemini
Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
İbrahim Tatlıses Dom Dom Kurşunu şarkısının sözleri
Kaşların arasından
Dom dom kurşunu değdi
Dom dom kurşunu değdi
Bir avcı vurdu beni
Bin avcı beni yedi
Bin avcı beni yedi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Bugünüm harap oldu
Dünden iyi midir ki
Dünden iyi midir ki
Doktor hasta ben hasta
Benden iyi midir ki
Benden iyi midir ki
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Mahzuni yar benim
Halımı anlasaydı
Halımı anlasaydı
Bütün dertliler gibi
İnleyip dinleseydi
İnleyip dinleseydi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
İbrahim Tatlıses Mavişim şarkısının sözleri
Mavişim mavilendim kapına kilitlendim
Mavişim mavilendim kapına kilitlendim
Pas tutmuştu yüreğim
Seninle geleyim
Mavişim mavilendim kapına kilitlendim
Mavişim mavilendim kapına kilitlendim
Pas tutmuştu yüreğim
Seninle geleyim
Göz bebeğim (mavişim)
Tek dileğim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceyim
Kir çiçeğim (mavişim)
Bal peteyim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceyim
Mavi kız kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Mavi kız kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk
Mavi kız kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Mavi kız kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk
Göz bebeğim (mavişim)
Tek dileğim (mavişim)
Seviyorum (mavişim) öleceğim
Kir çiçeğim (mavişim)
Bal peteyim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceğim
İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi
Yaptığı şarkılar ile milyonlar kendine hayran bırakan İmparator İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi de oldukça merak edilmektedir. Peki İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses nereli? İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi? İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi…
69 yaşında olan İbrahim Tatlıses 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Kürt asıllı bir anne ile Arap asıllı bir babanın çocuğudur. Gerçek soyadı Tatlı olan İbrahim Tatlıses, daha sonra Tatlıses soy ismini almıştır. Gençlik döneminde inşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışmaktaydı. Maddi imkansızlıklar yüzünden öğrenim göremeyen İbrahim Tatlıses, bu durumu “Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözleri ile dile getirmiştir.
Gençlik döneminde su satıcılığı da dahil birçok iş yapmıştır. İnşaatlarda demir ustalığı yaparken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedilen Tatlıses, o dönem Adana'da çeşitli pavyonlarda türkü söylemeye başlamıştır. Daha sonra Adana'dan Ankara'ya gelen Tatlıses, burada Kınalı Pavyonu'nda söylemiş olduğu Ayağında Kundura türküsü ile birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Bu türkü ile Ankara Radyosu'nda türkü söylemeye başlayan Tatlıses, ayrıca yılbaşı gecesinde de ekranlara çıkmıştır. Müzik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Tatlıses, 70'li yıllarda İstanbul'a gelmiştir. Burada sanat kariyerine devam eden İbrahim Tatlıses, kendisine soy adını veren Yılmaz Tatlıses ile de tanışmıştır.
Kara Kız ve Beni Yakma Gel Sevdiğim plakları ile sanat kariyerinde ilk eserlerini hayranlarının beğenisine sunmuştur. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema kariyerine de başlayan İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle ekranlara çıkmıştır. 1979 yılında ise Kara Yazma filmi ile ileride eşi olacak Perihan Savaş ile birlikte rol almıştır.
İbrahim Tatlıses müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik, söz yazarlığı, köşe yazarlığı, bestecilik, programcılık ve gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık gurubu alanlarında da çalışmalar yürütmektedir.
İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yapmıştır. Bu evlilikten üç çocuğu olan Tatlıses, daha sonra Perihan Savaş ile birlikte yaşamıştır. Perihan Savaş'tan da Melek Zübeyde adında bir kızı olan Tatlıses, daha sonra Derya Tuna ile evlenmiştir ve İdo Tatlıses adında bir oğulları olmuştur. En son ise Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses'in Elif Ada adında bir kızı vardır.
İbrahim Tatlıses'in albümleri
1970: Kara Kız
1974: İbrahim Tatlıses
1975: Ben İnsan Değil Miyim
1975: Bir Yol Göster
1975: Şaşkın
1976: İbrahim Tatlıses
1977: İbrahim Tatlıses
1978: Doldur Kardeş İçelim
1980: Ceylan
1981: Gülmemiz Gerek
1982: Yaşamak Bu Değil
1983: Yalan
1984: Benim Hayatım
1985: Mavi Mavi
1986: Gülüm Benim
1987: Allah Allah/ Hülya
1988: Kara Zindan
1988: Fosforlu Cevriyem
1989: İnsanlar
1990: Söylim mi
1991: Vur Gitsin Beni/ Yemin Ettim
1992: Ah Keşkem
1993: Mega Aşk
1994: Haydi Söyle
1995: İbrahim Tatlıses Klasikleri
1996: Ben De İsterem
1998: At Gitsin
1999: Selam Olsun
2001: Yetmez Mi
2003: Tek Tek
2004: Aramam
2005: Sizler İçin
2007: Bulamadım
2008: Neden
2009: Yağmurla Gelen Kadın
İbrahim Tatlıses'in oynadığı filmler
1978-Sabuha
Ayağında Kundura
Toprağın Oğlu
1979 -Kara Yazma
Kara Çadırın Kızı
Fadile
1980 -Ayrılık Kolay Değil
Çile
1981-Seni Yakacaklar
Yaşamak Bu Değil
Tövbe
1982- Yalan
Alişan
Nasıl İsyan Etmem
1983 -Yorgun
Günah
Futboliye
1984- Sevdalandım
1985 Mavi Mavi
Sevmek
Yalnızım
1986 -Gülümse Biraz
Yıkılmışım Ben
Sarhoş
1987- Allah Allah
Gülüm Benim
Dertli Dertli
1988- Aşıksın
Hülya
Bir Kulum İşte
Kara Zindan
Ben İnsan Değil Miyim
1989- Ceylan
Fosforlu Şahin
1992- Aşık Oldum
1993- Tetikçi Kemal
1997- Fırat
2006- Bulamadım
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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