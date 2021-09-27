İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Bu şarkılardan biride Gelmesin şarkısıdır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısının sözleri…

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Bu şarkılardan biride Gelmesin şarkısıdır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısının sözleri…

İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısının sözleri

Sen siye gel

Üç, dört

Gelmesin le, gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin, yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

İster gelsin, ister gelmesin

İster sevsin, ister sevmesin

Ben bu aşktan ümidi kestim, ölsem mezarıma gelmesin

Ben bu aşktan ümidi kestim, ölsem mezarıma gelmesin

Gelmesin le, gеlmesin

Bir daha geri gelmеsin

Gitsin, yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

Gülmesin o yar gülmesin

Ağlasın her gün gülmesin

Beni rezil rüsva etti

Ne ölüme, ne de dirime gelmesin

Gelmesin le, gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin, yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

Ceketimi omuzuma aldım artık gidiyorum

Ne arayın, ne de sorun, bu ellerden gidiyorum

Ne arayın, ne de sorun, bu ellerden gidiyorum

Gelmeyin le, gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın, ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Gelmeyin le, gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın, ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Gelmeyin le, gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın, ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Le, le, gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın, ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Gelmeyin

İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi

Yaptığı şarkılar ile milyonlar kendine hayran bırakan İmparator İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi de oldukça merak edilmektedir. Peki İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses nereli? İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi? İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi…

69 yaşında olan İbrahim Tatlıses 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Kürt asıllı bir anne ile Arap asıllı bir babanın çocuğudur. Gerçek soyadı Tatlı olan İbrahim Tatlıses, daha sonra Tatlıses soy ismini almıştır. Gençlik döneminde inşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışmaktaydı. Maddi imkansızlıklar yüzünden öğrenim göremeyen İbrahim Tatlıses, bu durumu “Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözleri ile dile getirmiştir.

Gençlik döneminde su satıcılığı da dahil birçok iş yapmıştır. İnşaatlarda demir ustalığı yaparken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedilen Tatlıses, o dönem Adana'da çeşitli pavyonlarda türkü söylemeye başlamıştır. Daha sonra Adana'dan Ankara'ya gelen Tatlıses, burada Kınalı Pavyonu'nda söylemiş olduğu Ayağında Kundura türküsü ile birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Bu türkü ile Ankara Radyosu'nda türkü söylemeye başlayan Tatlıses, ayrıca yılbaşı gecesinde de ekranlara çıkmıştır. Müzik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Tatlıses, 70'li yıllarda İstanbul'a gelmiştir. Burada sanat kariyerine devam eden İbrahim Tatlıses, kendisine soy adını veren Yılmaz Tatlıses ile de tanışmıştır.

Kara Kız ve Beni Yakma Gel Sevdiğim plakları ile sanat kariyerinde ilk eserlerini hayranlarının beğenisine sunmuştur. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema kariyerine de başlayan İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle ekranlara çıkmıştır. 1979 yılında ise Kara Yazma filmi ile ileride eşi olacak Perihan Savaş ile birlikte rol almıştır.

İbrahim Tatlıses müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik, söz yazarlığı, köşe yazarlığı, bestecilik, programcılık ve gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık gurubu alanlarında da çalışmalar yürütmektedir.

İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yapmıştır. Bu evlilikten üç çocuğu olan Tatlıses, daha sonra Perihan Savaş ile birlikte yaşamıştır. Perihan Savaş'tan da Melek Zübeyde adında bir kızı olan Tatlıses, daha sonra Derya Tuna ile evlenmiştir ve İdo Tatlıses adında bir oğulları olmuştur. En son ise Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses'in Elif Ada adında bir kızı vardır.

İbrahim Tatlıses'in albümleri

1970: Kara Kız

1974: İbrahim Tatlıses

1975: Ben İnsan Değil Miyim

1975: Bir Yol Göster

1975: Şaşkın

1976: İbrahim Tatlıses

1977: İbrahim Tatlıses

1978: Doldur Kardeş İçelim

1980: Ceylan

1981: Gülmemiz Gerek

1982: Yaşamak Bu Değil

1983: Yalan

1984: Benim Hayatım

1985: Mavi Mavi

1986: Gülüm Benim

1987: Allah Allah/ Hülya

1988: Kara Zindan

1988: Fosforlu Cevriyem

1989: İnsanlar

1990: Söylim mi

1991: Vur Gitsin Beni/ Yemin Ettim

1992: Ah Keşkem

1993: Mega Aşk

1994: Haydi Söyle

1995: İbrahim Tatlıses Klasikleri

1996: Ben De İsterem

1998: At Gitsin

1999: Selam Olsun

2001: Yetmez Mi

2003: Tek Tek

2004: Aramam

2005: Sizler İçin

2007: Bulamadım

2008: Neden

2009: Yağmurla Gelen Kadın

İbrahim Tatlıses'in oynadığı filmler

1978-Sabuha

Ayağında Kundura

Toprağın Oğlu

1979 -Kara Yazma

Kara Çadırın Kızı

Fadile

1980 -Ayrılık Kolay Değil

Çile

1981-Seni Yakacaklar

Yaşamak Bu Değil

Tövbe

1982- Yalan

Alişan

Nasıl İsyan Etmem

1983 -Yorgun

Günah

Futboliye

1984- Sevdalandım

1985 Mavi Mavi

Sevmek

Yalnızım

1986 -Gülümse Biraz

Yıkılmışım Ben

Sarhoş

1987- Allah Allah

Gülüm Benim

Dertli Dertli

1988- Aşıksın

Hülya

Bir Kulum İşte

Kara Zindan

Ben İnsan Değil Miyim

1989- Ceylan

Fosforlu Şahin

1992- Aşık Oldum

1993- Tetikçi Kemal

1997- Fırat

2006- Bulamadım

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.