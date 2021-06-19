İbrahim Reisi kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi

İbrahim Reisi kimdir? İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları belli oldu. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi Ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 1960 yılında İranlı bir din adamı ailesinde dünyaya gelen İbrahim Reisi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografısi...

İbrahim Reisi kimdir? İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları belli oldu. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi Ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 1960 yılında İranlı bir din adamı ailesinde dünyaya gelen İbrahim Reisi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografısi...

İbrahim Reisi kimdir?

14 Aralık 1960'ta Meşhed'in Nogan semtinde dünyaya gelen İbrahim Reisi sadece ilkokul eğitiminden bahsediyor. İbrahim Reisi henüz 15 yaşında Kum Ruhban Okulu'nda okumaya başladı. Daha sonra kısa bir süre Nevvab okulunda eğitim almaya karar verdi. Daha sonra Ayetullah Seyyid Muhammed Mousavi Nezhad'dan dersler aldı.

Hukuki kariyerine 1981 yılında Karaj savcılığında başladı. Daha sonra Hemedan Savcılığına da atanmış ve her iki görevi birlikte yürütmüştür. Biraz sonra Hemedan Eyaleti Savcılığı'nda görev almıştır. 1985 yılında Tahran savcı yardımcılığına atanmış ve başkente taşınmıştır. Kısa bir süre içerisinde İran'ın yönetici elitlerinden Ruhullah Humeyni'nin dikkatini çekmiştir ve kendisinden bazı özel içtihatlar talep edilmiştir.

2017 seçimlerinde Ruhani ile yarışmıştır

2017 İran Seçimleri'nde aday gösterilen İbrahim Reisi halkın 15,835,794 oyunu almıştır. Ancak bu oylar halk tarafından 23 milyon oy verilen Hasan Ruhani'yi geçmeye yetmemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.