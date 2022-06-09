İbrahim Halil Oral ne dedi? İbrahim Halil Oral kimdir? Oral'ın Kılıçdaroğlu hakkında açıklamasına ilk tepki!

İbrahim Halil Oral kimdir? İbrahim Halil Oral ne dedi? Oral'ın Kılıçdaroğlu hakkında açıklamasına ilk tepki! İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklama siyaset gündemine bomba gibi düştü. Oral'ın açıklamasından sonra İYİ Parti'den de peş peşe açıklama yapıldı. Son olarak Akşener 'Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.' dedi. Peki İbrahim Halil Oral Kılıçdaroğlu hakkında ne dedi?

İbrahim Halil Oral'ın konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamaların artçı sarsıntıları devam ediyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın siyaset gündeminde tartışılan açıklamalarının ardından İYİ PArti'den de peş peşe özür açıklamaları geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişikin yaptığı açıklamada "Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi.

İbrahim Halil Oral ne dedi?

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarıyla ilgili açıkalamlarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral şunları söyledi: "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil. Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm."

Oral'ın Kılıçdaroğlu hakkında açıklamasına ilk tepki!

İYİ Parti cephesinden Oral'ın gündem olan açıklamalarına ilk tepki geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.

İbrahim Halil Oral kimdir?

İbrahim Halil Oral 1958 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğmuştur.

İbrahim Halil Oral Türk siyasetçidir. İYİ Parti Ankara Milletvekili olan İbrahim Halil Oral yüzyıllardır Ahlat'ta yaşayan köklü bir aileden gelmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Ahlat'ta tamamlamıştır. Mersin Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'de tamamlamıştır.

Genç yaşta siyasete atılan İbrahim Halil Oral MHP'de siyaset yapmaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları ve Ülkü Ocaklarında çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

İbrahim Halil Oral, 21. Dönem MHP Bitlis Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Parlamentoda görev yaparken Milli Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bitlis, Ahlat ve Çevresi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Uzun yıllar MHP içerisinde muhalefet grubu içerisinde yer almış, 2018 yılında Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İYİ Parti'ye katılarak kurucuları arasında yer almıştır. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilmiştir. Halihazırda Ankara Milletvekilliği ve İyi Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten İbrahim Halil Oral; TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesidir. Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.