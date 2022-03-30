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İbo Show'a katılan Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayat hikayesi nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konuğu Lerzan Mutlu oldu. Televizyon başında Lerzan Mutlu'yu ilk kez görenler ses sanatçısının kim olduğunu merak ediyor. İbo Show'a katılan Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayat hikayesi nedir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-30 22:30:33
İbo Show'a katılan Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayat hikayesi nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konuğu Lerzan Mutlu oldu. Televizyon başından Lerzan Mutlu'yu ilk kez görenler ses sanatçısının kim olduğunu merak ediyor. İbo Show'a katılan Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayat hikayesi nedir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Avukat annesi ise ev hanımıdır. Ailenin tek kız çocuğudur. İlkokulu Mutlu Erenköy'de, lise öğrenimini ise Özel Kadıköy Kız Koleji'de tamamlamıştır. Daha sonrasında Yıldız Koleji'ne geçmiştir. Lerzan Mutlu babasını, 10 yaşındayken kalp krizi nedeni ile kaybetmiştir. Lisenin ardıdan yurdışına gitmek isteyen Mutlu, İsviçre'de bir üniversitede eğitim görmüştür. Ancak işler pek istediği gibi gitmedi ve okulu 6. ayında bırakarak tekrar Türkiye'ye yerleşmiştir. Döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazan Mutlu, bu okulada yarıda bırakarak çalkantılı olan eğitim hayatını sonlandırarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı. Lerzan Mutlu'nun Kibrit, Oyuncu, Kahraman, Bizde Böyle adında şarkıları bulunuyor. Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Şu aralar Beyaz TV'de sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programını sundu. Daha sonra Uçan Kuş'ta Lerzanla Çok Mutlu programını hazırladı. .

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