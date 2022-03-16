İbo Show'a çıkan şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader hayat hikayesi nedir?

Kilo alması sebebi ile eleştirilerin odağında olan şarkıcı Kader, 2.sayfa programında soruları yanıtladı. Magazin dünyasında eleştiriler ile gündem olan şarkıcı kader kimdir? Şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader hayat hikayesi nedir? İşte detaylar...

İBO SHOW PROGRAMINDA ŞARKICI KADER HAKKINDA NE DENDİ?

Uzun zaman sonra TV ekranlarına çıkan şarkıcı Kader, aldığı kilolar ile eleştirilerin odağı oldu. Eski halide bilinen şarkıcı, ekranlara kilo alarak çıkınca birçok kişi 'fazla kilo almış' yorumda bulunmuştu. Şarkıcı Kader 2. sayfa programında hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Göğüs dekoltesi ve aldığı kilolar hakkında söylemediklerini bırakmayan sosyal medya kullanıcılarına ateş püskürdü. Bu zamana kadar dava etmediğini, ancak bundan sonra herhangi bir hakaret gelirse dava edeceğini belirtti.

ŞARKICI KADER KİMDİR?

Kader Çetintürk, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek müzik dünyasına adım atan Kader, 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etmiştir. İlk albümünü 14 yaşında çıkaran şarkıcı Kader, Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşmuştu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)



Sabret Güleceğiz Yakında (1995)



Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)



İnsan Olmak Kolay Değil (1997)



Adamım (1999)



Kader 2001 (2001)



Sana Kimse Dokunmasın (2003)



İllaki Kader (2008)



Aşk Hatırası (2012) .