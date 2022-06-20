İbo ile Güllüşah filmi nerede çekildi? İbo ile Güllüşah konusu nedir? İbo ile Güllüşah oyuncuları kimdir?
Kemal Sunal, Gülşah Soydan ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstleniyor. İbo ve Güllüşah filmi 1977'de nerede çekildi? Oyuncuları kimler olan İbo ve Güllüşah'ın konusu nedir?
2022-06-20 10:10:46
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın eğlenceli yapımlarından biri olan film, İbo ve Güllüşah'ın eğlenceli ve düşündürücü hayatını anlatıyor. Sevdiği kızla evlenemeyen İbo'nun İstanbul'a gelişiyle başlayan hikayeye Güllüşah karakteri de dahil olacak. İbo ile Güllüşah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncuları kimler olan İbo ve Güllüşah'ın konusu nedir?
İBO İLE GÜLLÜŞAH NEREDE ÇEKİLDİ?
İbo ile Güllüşah filmi 1977'de çekildi. İstanbul'un Avrupa yakasında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta çekildi. Filmin çekimleri için Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş semtlerinde çekim setleri kuruldu. Filmin bazı sahneleri Taksim Meydanı'nda çekildi. Boğaziçi Köprüsü'nde de çekildi.
İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ KONUSU
Sevdiği kızla başlık parası olmadığı için evlenemeyen fakir bir köylü kızının peşine İstanbul'a gelir. Ama parayı bile dengeleyemiyor ve babasının önüne geçemiyor. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla arkadaşlığı her şeyi karmaşık hale getirir. Ailesinden ilgi bekleyen kız, genç adama fidye için kendisini kaçırmasını söyler. Böylece sadece sevilip sevilmediğini ölçmekle kalmayacak, zavallı delikanlı da fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kızla tanışacaktır. Ancak işler bir anda karmakarışık hale gelir.
İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI
Kemal Sunal - İbo
Gülşah Soydan - Güllüşah
Ayşen Gruda - Nazlı
Ali Şen - Kör Musa
Deniz Türkali - Güllüşah'ın Teyzesi
Bilge Zobu - Güllüşah'ın Babası
Celile Toyon - Güllüşah'ın Annesi
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
İhsan Bilsev - Nazlı'nın Ağabeyi
Osman Alyanak - Sarhoş
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