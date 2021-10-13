İBB yurtlarında yemek ücretsiz mi? İBB yurtlarında 3 öğün yemek veriliyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile KYK yurtlarındaki yemekleri ve İBB yurtlarında verilen yemekleri kıyasladı. Ongun paylaşımında 'Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor.' dedi. Bu paylaşımın ardından öğrenciler İBB yurtlarında yemeklerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile KYK yurtlarındaki yemekleri ve İBB yurtlarında verilen yemekleri kıyasladı. Ongun paylaşımında "Soldaki KYK yurdunda öğrencilerin 13 TL'lik akşam yemeği sağdaki de İBB yurtlarındaki ücretsiz sunulan yemek. Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor." dedi. Bu paylaşımın ardından öğrenciler İBB yurtlarında yemeklerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki İBB yurtlarında yemek ücretsiz mi? İBB yurtlarında 3 öğün yemek veriliyor mu?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından, KYK yurtları ile İBB yurtlarında verilen yemeklerin fotoğraflarını paylaştı. İşte Ongun'un paylaştığı o fotoğraf;

İBB yurtlarında yemek ücretsiz mi?

İBB yurtlarında aylık olarak 600 TL ücret alınıyor ve yemek ücretleri de bu aylık ücretin içinde.

İBB yurtlarında 3 öğün yemek veriliyor mu?

Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Yemek hizmeti konaklama bedeline dâhildir.

İBB yurdu başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu ve/veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.