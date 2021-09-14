İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İstanbul'da üniversite okumak için başka şehirlerden gelen öğrenciler İBB yurt başvurusunda bulunmuştu. İBB yurt başvurusu yapan binlerce kişinin beklediği açıklama sonunda geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki İBB yurt başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İBB yurtlarına başvuru yapanlar İBB yurt sonuçları açıklandı mı sorusunu soruyordu. Beklenen gün geldi... İBB yurt başvuru sonuçları İBB tarafından açıklandı.

İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İstanbul'da üniversite okumak için başka şehirlerden gelen öğrenciler İBB yurt başvurusunda bulunmuştu. İBB yurt başvurusu yapan binlerce kişinin beklediği açıklama sonunda geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki İBB yurt başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İBB yurt sonuçları açıklandı mı?

İBB yurt sonuçları açıklandı... Duyuruyu İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptı. Ongun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı duyuruda, “İBB'nin ilk kez üniversite yurtları bu dönemde oldu. Kız öğrencilerimiz için hazırladığımız yurtların başvuru sonuçları açıklandı” dedi.

İBB yurt başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

İBB'nin yurtlarına başvuran binlerce kişi başvuru sonuçlarını https://yurt.ibb.istanbul/ogrenci-girisi/ adresinden sorgulayabilir.

İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor?

20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB yurt ücreti ne kadar?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi için 600 tl / ay sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

İBB yurdundan kaç sene kalınır?

Yurtta kalış süresi bir akademik yıl ile sınırlıdır. Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İBB yurtları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzlerce öğrencinin hizmetine girecek. İBB Başkanı İmamoğlu yurtların açılacağını duyurdu. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İBB yurt başvurusu yapmak isteyenler "yurt.ibb.istanbul" adresine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz ve hatasız doldurarak başvuruda bulunabilir. Çeşitli kriterler göz önnde bulundurularak başvurular detaylı şeilde incelenecek ve kısa sürede sonuçlar açıklanacak.

İBB yurt başvuru şartları

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

3- Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

4- Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

5- Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

6- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

7- Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.