İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB yurt başvurusu başladı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir seçim vaadini daha yerine getirdi. İmamoğlu 'Üniversite öğrencilerine burs ve yurt hizmeti sağlayacağız' demişti. İBB'nin yurtlarının bu sene hizmete gireceği açıklandı. Açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptı. Yurt ihtiyacı olan öğrenciler de İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yurtlarına kayıtlar ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu başladı mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir seçim vaadini daha yerine getirdi. İmamoğlu "Üniversite öğrencilerine burs ve yurt hizmeti sağlayacağız" demişti. İBB'nin yurtlarının bu sene hizmete gireceği açıklandı. Açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptı. Yurt ihtiyacı olan öğrenciler de İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yurtlarına kayıtlar ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu başladı mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Milyonlarca kişi ünivesite eğitimi için yaşadıkları şehirden başka şehirlere göç ediyor. Öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan barınma ihtiyacı da yurtlarla çözülmeye çalışılıyor. İBB'de öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek için kolları sıvadı. İBB'den yapılan açıklamada İBB'nin ilk öürenci yurtlarının hizmete gireceği açıklandı. Peki İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yurtlarına kayıtlar ne zaman başlıyor?

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yurtlarla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. "İBB tarihinde ilk" diyerek paylaşım yapan İmamoğlu "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" dedi. İBB yurt başvurusuna bulunmak isteyen öğrenciler İBB'nin internet sitesindeki duyuruları yakından takip etmeli.

Türkiye'de 1 milyondan fazla öğrenci yurtta kalıyor

Türkiye genelinde bulunan 773 KYK yurdunda 1 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Ayrıca özel yurtları da ysaşarsak 1 milyondan fazla kişi yurtlarda barınıyor. KYK yurtlarında 421.928 kız öğrenci, 256.835 erkek öğrenci olmak üzere toplam 678.763 kişi barınıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.