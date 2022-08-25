İBB yurt başvurusu bitti mi? 2022 İBB kız-erkek üniversite yurt ücreti ne kadar? Yurt başvurusu ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala binlerce üniversite öğrencisi barınma sorununu çözebilmek için çeşitli yurtlara başvurularda bulunuyor. İBB de yurtları ile binlerce öğrencinin barınmasına yardım ediyor. 2022 yılında YKS yerleştirmesinde İstanbul'da üniversite kazananlar İBB yurtlarına büyük ilgi gösteriyor. 2022-2023 İBB yurt başvuru tarihleri ve ücretleri internette araştırılmaya başlandı.

İBB yurt başvurusu bitti mi? 2022 İBB kız-erkek üniversite yurt ücreti ne kadar? Yurt başvurusu ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala binlerce üniversite öğrencisi barınma sorununu çözebilmek için çeşitli yurtlara başvurularda bulunuyor. İBB de yurtları ile binlerce öğrencinin barınmasına yardım ediyor. 2022 yılında YKS yerleştirmesinde İstanbul'da üniversite kazananlar İBB yurtlarına büyük ilgi gösteriyor. 2022-2023 İBB yurt başvuru tarihleri ve ücretleri internette araştırılmaya başlandı.

Üniversite yerleştirme ve kayıt işlemlerini halleden öğrenciler barınma sorununu giderebilmek için yurt seçeneklerini araştırıyor. Binlerce kişi İBB burslarında kalmak için başvurularını yapmaya başladı. İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenler başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor.

İBB yurt başvurusu bitti mi?

İBB yurt başvuruları 22 Ağustos'ta başladı. İBB başvuruları 28 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvurularını https://yurt.ibb.istanbul sitesi üzerinden yapabilecek.

2022 İBB kız-erkek üniversite yurt ücreti ne kadar?

2022-2023 Akademik dönemi için aylık 950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 Akademik yılı için 12.09.2022 tarihinden itibaren kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İBB yurtlarına kimler başvurabilir?

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

İBB bursları nerelerde var?

Örnektepe Kız Yurdu

Avcılar 1 Kız Yurdu

Avcılar 2 Kız Yurdu

Maltepe Kız Yurdu

Eyüpsultan Kız Yurdu

Bayrampaşa Kız Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Yurdu

Şişli Erkek Yurdu

Esenyurt Erkek Yurdu

Ümraniye Erkek Yurdu

İBB yurt kaydı ne zaman yapılacak?

Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2022-2023 Akademik yılı için 15.09.2022 – 21.09.2022 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde, yedek listesindeki öğrenciler ise 23.09.2022 – 29.09.2022 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

İBB yurtları en geç saat kaçta kapanıyor?

Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

İBB yurdunu kazananlar bir sonraki sene yurtta kalabilir mi?

Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

İBB yurdunda yemek veriliyor mu?

Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Yemek hizmeti konaklama bedeline dâhildir.

İBB yurtlarında çamaşır makinesi var mı?

Yurtlardaki çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve ütüler öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

İBB yurtlarında televizyon var mı?

Yurt odalarında televizyon bulunmamaktadır fakat yemekhane ve sosyal alanlarda televizyon bulunmaktadır.

İBB yurtlarının tümüne başvuru yapılır mı?

Öğrenciler başvuru ekranında belirledikleri sıralama ile tüm yurtlara başvuru yapabilir. .