İBB yurt başvuru sonuçları sorgula | 2021 İBB yurt sonuçları açıklandı mı? Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla yaşadığı şehirden üniversite okumak için İstanbul'a gelen binlerce öğrencinin en büyük endişesi barınma. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile İstanbul'da üniversite kazanan öğrencileri sevindirdi. İmamoğlu İstanbul'da İBB yurtlarına başvuruların alındığını açıklamasıyla binlerce kişi İBB yurtlarına başvuruda bulundu. Başvuru sonuçlarını merak eden öğrenciler İBB yurtları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İBB yurdu sonuç sorgulaması aşağıda paylaşacağımız bağlantı üzerinden yapılacak.

İBB yurt başvuru sonuçları sorgula | 2021 İBB yurt sonuçları açıklandı mı? Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla yaşadığı şehirden üniversite okumak için İstanbul'a gelen binlerce öğrencinin en büyük endişesi barınma. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile İstanbul'da üniversite kazanan öğrencileri sevindirdi. İmamoğlu İstanbul'da İBB yurtlarına başvuruların alındığını açıklamasıyla binlerce kişi İBB yurtlarına başvuruda bulundu. Başvuru sonuçlarını merak eden öğrenciler İBB yurtları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İBB yurdu sonuç sorgulaması aşağıda paylaşacağımız bağlantı üzerinden yapılacak.

YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasıyla üniversite tercihlerini yaptı. Tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce kişi yaşadığı şehirden başka birşehire üniversite eğitimi için taşınmak zorunda. Bu durumda olan binlerce öğrencinin en temel sorunu barınma. Yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra özellikle öğrenci kentlerinde kiralık ev fiyatları adeta uçmuş durumda. Bu dönemde öğrencilerin yurtlara olan ilgisi de bir hayli arttı. İstanbul'da İBB'nin yaptığı yurtlar 2021-2022 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek ve öğreni kabulüne başlayacağı açıklandı. Bu açıklamadan sonra binlerce öğrenci İBB yurtlarına başvurdu ve sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

İBB yurt başvuru sonuçları sorgula

İBB'nin yurtlarına başvuran binlerce kişi başvuru sonuçlarını https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden sorgulayabilir. İBB yurt sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

2021 İBB yurt sonuçları açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce öğrenci üniversiteye yerleşti. İstanbul'a da bu sene üniversitede okumak için Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce öğrenci gelecek. İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrenciler ve veliler yurtlara kayıt başvurusunda bulundu. İBB'nin bu sene hizmete aldığı yurtları için de kayıtlar alınmaya başlandı. İBB yurt başvurusu yapan öğrenciler yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları ne zaman belli olur? İBB burs başvuru sonuçlarının önümüzdeki bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

İmamoğlu duyurdu

İmamoğlu yeni yurtların açıldığını şöyle duyurdu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor"

İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor?

20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB kız yurdu ücreti ne kadar?

İBB öğrenci yurtları ücretli oalcak. Öğrenciler bir yıılık barınma için 600 TL ödeyecek.

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İBB yurtları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzlerce öğrencinin hizmetine girecek. İBB Başkanı İmamoğlu yurtların açılacağını duyurdu. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İBB yurt başvurusu yapmak isteyenler "yurt.ibb.istanbul" adresine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz ve hatasız doldurarak başvuruda bulunabilir. Çeşitli kriterler göz önnde bulundurularak başvurular detaylı şeilde incelenecek ve kısa sürede sonuçlar açıklanacak.

İBB yurt başvuru şartları

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

3- Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

4- Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

5- Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

6- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

7- Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.