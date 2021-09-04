İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları ne zaman belli olur? Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlayacağının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci barınma ihtiyacını nasıl gidereceğini araştırmaya başladı. Kiralık ev fiyatlarının son aylarda artması öğrencilerin yurtlara olan talebini artırdı. İstanbul'da üniversiteye gidecek olan öğrenciler de İBB'nin yurtlarına başvuruda bulundu. İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları ne zaman belli olur? Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlayacağının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci barınma ihtiyacını nasıl gidereceğini araştırmaya başladı. Kiralık ev fiyatlarının son aylarda artması öğrencilerin yurtlara olan talebini artırdı. İstanbul'da üniversiteye gidecek olan öğrenciler de İBB'nin yurtlarına başvuruda bulundu. İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce öğrenci üniversiteye yerleşti. İstanbul'a da bu sene üniversitede okumak için Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce öğrenci gelecek. İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrenciler ve veliler yurtlara kayıt başvurusunda bulundu. İBB'nin bu sene hizmete aldığı yurtları için de kayıtlar alınmaya başlandı. İBB yurt başvurusu yapan öğrenciler yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları ne zaman belli olur?

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan üç yurdun bu eğitim yılında hizmete gireceğini açıklamıştı. İmamoğlu şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" dedi. Açıklamadan sonra İBB yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklancağını merak edioyordu. İBB yurt sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor?

20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB kız yurdu ücreti ne kadar?

İBB öğrenci yurtları ücretli oalcak. Öğrenciler bir yıılık barınma için 600 TL ödeyecek.

İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor?

20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İBB yurtları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzlerce öğrencinin hizmetine girecek. İBB Başkanı İmamoğlu yurtların açılacağını duyurdu. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İBB yurt başvurusu yapmak isteyenler "yurt.ibb.istanbul" adresine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz ve hatasız doldurarak başvuruda bulunabilir. Çeşitli kriterler göz önnde bulundurularak başvurular detaylı şeilde incelenecek ve kısa sürede sonuçlar açıklanacak.

İBB hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya kısaca İBB, İstanbul ilinin belediye işlerinden sorumlu devlet kurumudur. Kırım Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin artması ve devlet kurumlarının batı ülkelerine benzetilmeye çalışması sonrasında, 1855 tarihli Bâb-ı Âli kararıyla İhtisap Nezareti'nin kaldırılması sonucunda kurulmuştur. Şu anki Büyükşehir belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Ekrem İmamoğlu'dur.

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