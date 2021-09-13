İBB'nin öğrenci yurtlarına başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. İstanbul'da barınma problemini İBB yurtları ile çözmek isteyen binlerce kişi İBB yurt başvurusunda bulundu. Üniversite eğitimlerin başlamasına az bir süre kala öğrenciler İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt kayıtları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İBB internet sitesinden yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte İBB yurt başvuru sonuçları ve yurt kayıt tarihleri...

İBB'nin öğrenci yurtlarına başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. İstanbul'da barınma problemini İBB yurtları ile çözmek isteyen binlerce kişi İBB yurt başvurusunda bulundu. Üniversite eğitimlerin başlamasına az bir süre kala öğrenciler İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt kayıtları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İBB internet sitesinden yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte İBB yurt başvuru sonuçları ve yurt kayıt tarihleri...

Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 13.09.2021 tarihinde kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İBB yurt başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

İBB yurt başvuru sonuçları nereden açıklanır?

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.

İBB yurt ücreti ne kadar?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi için 600 tl / ay sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

İBB yurdundan kaç sene kalınır?

Yurtta kalış süresi bir akademik yıl ile sınırlıdır. Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

İBB yurt başvurusu değerlendirme kriterleri neler?

Yapılan tüm başvurular,

Üniversitedeki öğrenim yılı (hazırlık yılı dahil)

İlk yıl ise YKS yerleşme puan aralığı

Mevcut öğrenci ise kümülâtif başarı ortalaması

Ailenizin toplam net aylık geliri

Ailedeki kişi sayısı

Ailedeki kişi başı net aylık gelir

Anne/baba durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)

Adli sicil/arşiv kaydı olup olmadığı (taksirli suçlar hariç )

Toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığı olup olmadığı.

Özel durumlar ( şehit-gazi çocuğu veya devlet koruması altında olma)

Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb başarılar.

Ailenizin yaşadığı şehir son bir yıl içinde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi.

Ailesinin İstanbul içerisinde ikamet etmiyor olması.

Engellilik durumu

İBB yurdunda ymek var mı?

Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Yemek hizmeti konaklama bedeline dâhildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.